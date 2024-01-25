СК опубликовал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Следственный комитет (СК) РФ в своем Telegram-канале 25 января обнародовал кадры с места крушения транспортного самолета Ил-76, разбившегося днем ранее в Белгородской области.

На опубликованном видео, снятом с помощью квадрокоптера, можно оценить масштаб авиакатастрофы: разбросанные на километры вокруг обломки самолета, а также фрагменты тел погибших.

Также на кадрах показана работа следователей, криминалистов и экспертов СК России.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». При этом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Он отметил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных на борту.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона недостаточно информации для комментариев. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, в свою очередь, заявил, что США ожидают расследования обстоятельств случившегося как от России, так и от Украины.