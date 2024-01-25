Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила на херсонском направлении лодку с десантом и три пункта временной дислокации украинских формирований. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«За прошедшие сутки оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области существенных изменений не претерпела», — отметил глава региона.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали удерживать позиции на части территории села Крынки, предпринимая попытки переброски десанта и грузов. В ответ военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли комплексное поражение всеми видами огневых средств по украинским позициям.

«Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномет, потопили лодку с десантом», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» и FPV-дронов уничтожили четыре автомобиля ВСУ, три лодки, три антенны связи, два блиндажа и генератор, добавил губернатор Херсонской области.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов 152-миллиметровых буксируемых орудий «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. С противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы, рассказал корреспондент.

Ранее, 22 января, Минобороны РФ сообщило, что минометные расчеты войск ВДВ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра в Херсонской области. Как отметили в военном ведомстве, российские артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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