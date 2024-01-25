Боксер Кевин Джонсон провел открытую тренировку в Подмосковье

Боксер Кевин Джонсон, который недавно получил российское гражданство, провел в городе Чехов в Московской области открытую тренировку. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении «Известий».

Тренировка, в которой приняли участие как взрослые, так и дети, состоялась в зале спорта «Богатырь».

По окончании мероприятия Джонсон устроил автограф-сессию для всех желающих.

Ранее в этот день Кевин Джонсон заявил, что во время предстоящей схватки с ирландцем Шоном Тернером будет биться «как настоящий русский». По словам боксера, за свою карьеру он еще не выходил на ринг в качестве бойца MMA. Поэтому Джонсон пока что не знает, как там всё проходит, и с нетерпением ждет бой.

Первый бой Джонсона в качестве гражданина России пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Джонсон получил российское гражданство 11 января, этот день он назвал своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.