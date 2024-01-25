Госдеп заявил о непричастности США к атаке ВСУ на Ил-76 в Белгородской области
Госдепартамент США заявил о непричастности Вашингтона к крушению транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ). Данную позицию 25 января озвучил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател.
«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.
Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ВСУ при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.
В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». При этом пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Он отметил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных на борту.
Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.
В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона недостаточно информации для комментариев. Пател, в свою очередь, заявил, что США ожидают расследования обстоятельств случившегося как от России, так и от Украины.