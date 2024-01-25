Суд отправил под арест заказавшую убийство сына женщину и ее подельницу
Замоскворецкий районный суд Москвы избрал в отношении Ляли Эльмурзаевой, заказавшей убийство собственного сына, и соучастницы преступления Елены Камышниковой меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 25 января сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.
Обе фигурантки арестованы на два месяца, до 23 марта 2024 года. В их отношении возбуждено уголовное дело за приготовление к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж, з» ч .2 ст. 105 УК РФ).
Следствие утверждает, что Эльмурзаева решила организовать расправу над сыном и обратилась к подруге Камышниковой за помощью в поиске возможного исполнителя заказа за денежное вознаграждение. Потенциальный «киллер» был найден, однако впоследствии он обратился в правоохранительные органы и сообщил о преступном сговоре.
Днем ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала кадры переговоров Камышниковой с «киллером». На кадрах мужчина сообщает, что успел получить транш в размере 500 тыс. рублей за якобы исполнение условий сделки. Всего ему обещали 1 млн рублей.
Женщин задержали в тот же день. Причиной стали личная неприязнь и конфликты между родственниками. Cоседка матери, задержанной за попытку расправиться с сыном, Нина Ивановна рассказала «Известиям», что та раньше была заботливой и активной матерью, но в последние годы в семье произошел разлад. Также наличие конфликтов между родственниками подтвердила изданию и арендатор одной из квартир задержанной.