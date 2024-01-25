Херш указал на растущее мировое недовольство Байденом, Зеленским и Нетаньяху

Воинственная внешняя политика президента США Джо Байдена ставит его в один ряд с теряющими мировую поддержку премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким мнением 25 января поделился американский журналист и расследователь Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.

«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их <конфликтах> и его недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поставили его в один ряд с двумя лидерами, Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которые вызывают всё большее отвращение во многих странах мира», — отметил Херш.

При этом, по его мнению, во время президентства Байдена за пределами Запада продолжило расти уважение к президенту России Владимиру Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Среди прочего Херш отметил, что Байден собрал «все худшие черты его предшественников в послевоенную эпоху», а также назвал атаку на хуситов проявлением «политической паники» американского лидера.

Ранее, 12 января, экс-президент США Дональд Трамп подверг критике Байдена за нанесение ударов по хуситам в Йемене. В настоящее время Белый дом выделяет больше ресурсов на участие в вооруженных конфликтах на Украине, в секторе Газа и Йемене, вместо того чтобы решить проблемы с защитой границ на юге страны, отметил Трамп.

11 января Херш заявил, что участие США в конфликтах на Украине и в Израиле, а также в холодной войне с Россией и Китаем негативно скажется на результатах Байдена на президентских выборах. Также он отмечает, что США всё больше погружаются в конфликт в Красном море, который скоро, по мнению расследователя, может стать «горячей войной».