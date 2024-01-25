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В Краснодаре мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины и ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Краснодаре по подозрению в убийстве женщины и двухлетнего ребенка задержан житель Адыгеи. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ (СУ СК) РФ по Краснодарскому краю в четверг, 25 января.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Адыгея. Он подозревается в убийстве 28-летней женщины и ее малолетней дочери», — указало ведомство в своем Telegram-канале.

Убийство произошло двумя днями ранее, 23 января. Вечером того дня, по версии следователей, подозреваемый пришел в квартиру по улице Заполярной в Краснодаре, где проживала 28-летняя женщина, с которой он ранее состоял в близких отношениях. «В ходе возникшего конфликта злоумышленник задушил женщину, после чего аналогичным способом» расправился с ее маленькой дочерью, указали в ведомстве.

На следующий день он вернулся на место преступления и устроил в квартире пожар, чтобы скрыть следы убийства.

Благодаря оперативным действиям сотрудников СУ СК РФ личность подозреваемого была установлена, и его задержали. Как отмечается, в ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

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Ранее в этот же день жителя Амурской области признали виновным в убийстве двух человек и отправили в колонию строгого режима на 18 лет. Он застрелил свою молодую возлюбленную и ее знакомого. Трагедия произошла в июле 2023 года на территории Сковородинского муниципального округа. Во время распития спиртных напитков 24-летняя сожительница осужденного сказала, что они расстаются, и ушла к другому мужчине. Испытывая чувство ревности, фигурант решил убить девушку и ее 30-летнего знакомого.

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