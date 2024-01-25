Еще 7,7 млрд рублей направят на создание инфраструктуры в ТОР «Хабаровск»
На создание необходимой инфраструктуры на площадках территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» в 2024 году направят 7,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на краевое минэкономразвития.
«В 2024-м в регионе продолжится создание 24 объектов инфраструктуры стоимостью 7,7 млрд рублей на площадках ТОР «Хабаровск»: «Ракитное», «Парус», «Байкал», «Правоурмийское», «РЖД МАРУБЕНИ» и «Холдоми», — говорится в сообщении.
За счет средств Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в этом году введут в эксплуатацию инженерные сети на площадке «Парус». Их стоимость составила более 1 млрд рублей. Также планируется завершить разработку проектов газовой котельной площадки «Холдоми» за 42,78 млн рублей и центра региональной авиации и производства самолетов площадки «Байкал» стоимостью 118 млн рублей, пишет РИА «Восток-Медиа».
В правительстве края отмечают, что поддержка инвесторов ТОР «Хабаровск», предусматривающая создание необходимой инфраструктуры, осуществляется за счет средств федерального бюджета.