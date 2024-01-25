За несколько дней до начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине несколько западных лидеров рекомендовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну и остаться за границей, начав формирование правительства в изгнании. Об этом журналист журнала Time Саймон Шустер написал в своей книге под названием The Showman.

В книге сообщается, что в день выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года сразу несколько лидеров западных государств призвали его не возвращаться в Киев. По словам автора, предложение бежать из страны усилило впечатление украинского лидера, что его ближайшие союзники и партнеры списали его со счетов.

«Это напомнило мне его состояние в ноябре 2019 года, накануне его первых переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным, когда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе», — приводит РБК цитату Шустера.

Автор книги пишет, что перед своим выступлением в Мюнхене президент Украины встретился с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда, по словам участников этой встречи, американцы сообщили ему, что начало открытого противостояния «неизбежно». При этом, как утверждается в книге, президент США Джо Байден в разговоре с европейскими союзниками называл даже конкретную дату начала российской операции — 16 февраля.

«Эта дата пришла и ушла. Но американские предупреждения не утихали», — отметил журналист. Он добавил также, что власти Украины не верили американским разведданным, но считали эти сообщения хорошей возможностью получить от западных стран побольше поддержки.

24 января полковник армии США в отставке, военный теоретик и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается продать свою страну, отметив, что украинский лидер — мошенник и человек, который не представляет интересы жителей Украины. По словам Макгрегора, политика интересуют только деньги. Он также сообщил, что, по его мнению, после поражения Киева в конфликте с Москвой президент Украины сбежит из страны. До этого, в декабре, он также заявил, что Зеленскому положат конец коррумпированные офицеры.

В тот же день испанская газета ABC написала об отчаянии Зеленского из-за неудач страны в конфликте с Россией и заблокированной западной помощи. Его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы, говорится в материале.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.