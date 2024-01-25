Забившего человека битой жителя Приморья взяли под стражу на два месяца
Суд в Приморском крае избрал меру пресечения жителю города Арсеньева, который насмерть забил битой своего знакомого. Об этом региональные СК и прокуратура сообщают 25 января.
«Сегодня, с учетом позиции прокурора, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточняет РИА «Восток-Медиа», 23 января во дворе одного из домов на улице Садовой между двумя мужчинами произошел конфликт, причиной которого стала ревность. Обвиняемый нанес оппоненту множество ударов арматурой и битой.
Потерпевший был доставлен в городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и множественными рваными ранами волосистой части головы. Спасти мужчину не удалось, вскоре он скончался, пишет ИА PrimaMedia.
55-летний житель Арсеньева обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». С его участием проведена проверка показаний на месте происшествия, в рамках которой мужчина показал на криминалистическом манекене механизм своих действий.