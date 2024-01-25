Дело о теракте возбуждено по факту крушения Ил-76 в Белгородской области

По факту крушения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Об этом в четверг, 25 января, сообщил СКР в своем Telegram-канале.

«Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты», — говорится в сообщении.

Назначена экспертиза изъятых с места катастрофы фрагментов фюзеляжа и других вещественны доказательств.

Осмотр места происшествия продолжается, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

«Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили силы Украины, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева, а также отметили, что киевский режим, находясь в агонии, «способен на самые чудовищные зверства». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.