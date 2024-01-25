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Экономист предупредил россиян об опасной особенности биткоина

Экономист Григорьев: рост или падение биткоина невозможно предсказать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Биткоин (BTC) непредсказуем, так как его курс может как рекордно вырасти, так и рекордно упасть. Об этой опасной особенности криптовалюты россиян предупредил в четверг, 25 января, финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Ранее, 23 января, стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с начала декабря прошлого года. По данным сайта Coindesk, BTC достиг $38,997.

По словам эксперта, в основе биткоина и других криптовалют лежит только спрос со стороны инвесторов, которые, покупая их, надеются на дальнейшее подорожание. Исключение составляют только те криптовалюты, курс которых привязан к какой-то национальной валюте.

Григорьев отметил что на курс влияет, например, не очень хорошее состояние фондового рынка и рынка золота. В этом случае инвесторы будут уходить в криптовалюту, и она начнет расти.

«Вторая вещь — криптовалюта стала очень активно использоваться как посредник в последние лет пять-семь. Особенно в тех случаях, когда участники сделки, продавец и покупатель, вынуждены сталкиваться либо с санкционными, либо с какими-то другими ограничениями», — добавил экономист в беседе с Lenta.Ru.

При этом предсказать, в какую сторону пойдет курс биткоина крайне сложно, рассказал Григорьев.

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10 января сообщалось, что биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года, которая превысила 170%. Как следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, при пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты подоходного налога, на вложение в иностранные акции — почти 57 тыс. рублей, российские акции — 45,6 тыс. рублей, золото — 37, 4 тыс. рублей, передает НСН.

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