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Готовность нового детского хирургического центра в Ростове достигла 99%

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Фото: RostovGazeta.ru
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В Ростове-на-Дону готовность детского хирургического центра инновационных технологий, который возводится на улице 339-й Стрелковой Дивизии, достигла 99%. Об этом сообщает региональное правительство.

В настоящее время подрядчик, которым выступает ГК «ЕКС», занимается отделкой помещений, укладкой плитки, устройством фасада и установкой лифтового оборудования.

По словам заместителя гендиректора по строительству фирмы-подрядчика Виталия Попова, на объекте в круглосуточном режиме задействовано 530 человек. После пусконаладочных работ рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории.

Как отметила главврач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, контракты на оснащение оборудованием заключены, ведется поставка. Также приобретена вся необходимая мебель.

Строительство детского хирургического центра с возможностью проведения трансплантации костного мозга началось в июле 2021 года. Учреждение рассчитано на 280 коек.

Между тем RostovGazeta со ссылкой на соответствующий аукцион на портале госзакупок пишет, что 22 января региональный минстрой начал поиск подрядчика, который проведет пусконаладочные работы, необходимые перед открытием хирургического центра. Максимальная стоимость контракта оценивается в 412,6 млн рублей.

Так, специалисты должны испытать и протестировать оборудование, проверить работу систем вентиляции и кондиционирования. Срок исполнения контракта — 10 июля 2024 года. Определить подрядчика планируется 8 февраля.

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