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Захарова заявила о желании Запада подорвать развитие конкурентов конфликтами

Захарова: страны НАТО ходят по краю в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Страны Запада пытаются помешать развитию конкурентов или же подорвать его, провоцируя конфликты и сея хаос в различных регионах мира. Об этом 25 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербскому изданию Politika, текст которого приводится на сайте министерства.

«Провоцируя конфликты и сея хаос в разных частях планеты, коллективный Запад преследует цель «попридержать», а в идеале на корню подорвать развитие конкурентов», — сказала она.

По словам Захаровой, попытки западных стран любой ценой переломить тенденцию к утрате ими былого доминирования влекут угрозы третьей мировой войны и использования ядерного оружия.

Страны НАТО буквально ходят по краю в конфликте на Украине, отметила дипломат. Кроме того, она назвала разжигание США и их союзниками катастрофы на Ближнем Востоке шагом в бездну.

В этой связи Захарова посоветовала государствам — членам Североатлантического альянса осознать необходимость пересмотра их враждебного подхода к России и отхода от курса на вредоносную экспансию блока на восток.

Также дипломат указала, что Россия продолжает успешно и последовательно решать задачи по демилитаризации Украины на фоне попыток Запада нанести РФ «стратегическое поражение».

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Ранее в этот день представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что ведомство считает НАТО ходячей военной машиной, которая сеет беспорядок в мире. Официальный представитель китайского минобороны подчеркнул, что в последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, использует несуществующую угрозу, которая исходит от Китая, чтобы провоцировать блоковое противостояния.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на максимальный уровень антироссийского курса западных стран в данный момент. По его словам, это доказывают проводимые НАТО масштабные учения Steadfast Defender 2024.

23 января члены новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» — бывший дипломат Михаэль фон дер Шуленбург и бывший депутат немецкого бундестага Фабио Де Маси — раскритиковали НАТО и выступили за прекращение огня и переговоры по Украине. В частности, Шуленбург назвал причиной начала специальной военной операции России запланированное расширение альянса на украинскую территорию.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить влияние и выйти за географические рамки своей деятельности.

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