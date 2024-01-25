Глава МО Испании поставила под сомнение продолжение миссии США в Ираке

Глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявила 25 января, что продолжение операции под руководством США «Непоколебимая решимость» в Ираке по борьбе с ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) находится под вопросом.

Она напомнила, что испанский контингент присутствует в Ираке в рамках «Непоколебимой решимости» и миссии НАТО, консультирующей иракские власти по вопросам развития институтов безопасности и обороны. Однако будущее операции «Непоколебимая решимость» находится под вопросом из-за сомнений властей Ирака, уточнила Роблес.

«У иракского правительства имеются серьезные сомнения. Эта миссия, вероятно, не будет продолжена», — цитирует ТАСС главу испанского минобороны.

Международная коалиция по борьбе с ИГ под руководством США была создана в 2014 году, когда группировка оккупировала около трети территории Ирака. В декабре 2017 года Багдад объявил об окончательном поражении террористической группировки, однако иракские силовые ведомства продолжают проводить операции по уничтожению подполья ИГ.

Ранее, 24 января, три военные базы Соединенных Штатов, расположенные в Ираке и Сирии, подверглись атакам со стороны шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на иракскую территорию и еще 77 — на сирийскую.

Атаки на американские базы, расположенные в государствах Ближнего Востока, участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором Соединенные Штаты поддержали Израиль.