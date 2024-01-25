Реклама
Прямой эфир
Мир
США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов
Мир
Нетаньяху заявил о цели полностью ликвидировать ХАМАС
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Политика
Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля
Происшествия
Летевший в Мурманск борт Smartavia вернулся в Петербург из-за неисправности
Авто
АвтоВАЗ выпустит Lada Aura в версии для такси
Экономика
Чернышенко заявил о выделении из бюджета 2,3 млрд рублей на повышение стипендий
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Недвижимость
Аренда квартир в России подорожала за год на 18–24%
Происшествия
Лифт с пассажирами рухнул в шахту в Нижневартовске
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае
Общество
День базовых секторов промышленности проходит на выставке «Россия»
Мир
Лаврентьев сообщил об участии террористов из Сирии на стороне Киева

Глава МО Испании поставила под сомнение продолжение миссии США в Ираке

0
Фото: Global Look Press/Spc. Michael Schwenk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявила 25 января, что продолжение операции под руководством США «Непоколебимая решимость» в Ираке по борьбе с ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) находится под вопросом.

Она напомнила, что испанский контингент присутствует в Ираке в рамках «Непоколебимой решимости» и миссии НАТО, консультирующей иракские власти по вопросам развития институтов безопасности и обороны. Однако будущее операции «Непоколебимая решимость» находится под вопросом из-за сомнений властей Ирака, уточнила Роблес.

«У иракского правительства имеются серьезные сомнения. Эта миссия, вероятно, не будет продолжена», — цитирует ТАСС главу испанского минобороны.

Международная коалиция по борьбе с ИГ под руководством США была создана в 2014 году, когда группировка оккупировала около трети территории Ирака. В декабре 2017 года Багдад объявил об окончательном поражении террористической группировки, однако иракские силовые ведомства продолжают проводить операции по уничтожению подполья ИГ.

«Ирак потерял около миллиона человек — за это кто-то должен ответить»
Посол РФ в республике Эльбрус Кутрашев — о чудовищном кризисе после вторжения США, выводе западных войск и рисках глобального конфликта на Ближнем Востоке

Ранее, 24 января, три военные базы Соединенных Штатов, расположенные в Ираке и Сирии, подверглись атакам со стороны шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на иракскую территорию и еще 77 — на сирийскую.

Атаки на американские базы, расположенные в государствах Ближнего Востока, участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором Соединенные Штаты поддержали Израиль.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024