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Просрочен платеж по кредиту — как поступить

Россиянам рассказали, что делать, если просрочен платеж по кредиту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Оформляя кредит в банке, гражданин берет на себя обязательство ежемесячно вносить платежи и следить за тем, чтобы не было просрочек. Однако из-за болезни или элементарной забывчивости взнос может быть пропущен. Что делать, если платеж по кредиту просрочен и как это отразится на кредитной истории, рассказывают «Известия».

Что такое просрочка по кредиту

Просрочкой по кредиту называют невыплату ежемесячного платежа заемщиком в установленные кредитным договором и графиком сроки. Причины бывают разные. Просрочивший оплату заемщик — не обязательно злостный нарушитель, поэтому банки по-разному расценивают просрочки в зависимости от их длительности.

Так, если платеж задержан на один–два дня, его относят к технической задолженности. Обычно она происходит по забывчивости клиента или из-за технических неполадок в системе перевода платежей, например, при сбое банковского приложения.

Просрочка платежа сроком до одного месяца считается ситуационной. Банк связывает подобную задержку с болезнью должника, снижением уровня его доходов, сокращением на работе и другими непредвиденными ситуациями. Отсюда и такое название.

К длительным просрочкам относят отсутствие платежей свыше месяца. А при задолженности более трех месяцев наступает критический срок, когда вся сумма долга может быть взыскана через суд.

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Что будет за просрочку по кредиту

С первого дня просрочки банк присылает уведомление о необходимости оплатить долг. Клиенту также могут позвонить из кредитного отдела. Если задолженность будет оплачена в течение трех дней, штрафные санкции, как правило, не применяются. Однако, если средства так и не были внесены, банк начислит пени и штраф согласно условиям договора.

Заемщику не стоит игнорировать сообщения и звонки из банка. Когда он не может внести платеж в срок, он может попросить отсрочку или договориться о личной консультации в офисе. Иначе звонки станут более настойчивыми, а напоминания будут приходить чаще. О том, что необходимо срочно внести оплату, укажет и подсвеченная красным цветом задолженность в мобильном приложении. За каждый день просрочки на сумму долга банк будет начислять неустойку.

При задолженности свыше трех месяцев кредитор может обратиться в суд и потребовать взыскать весь долг досрочно с учетом пропущенных взносов, процентов и пени. Просроченные платежи свыше 90 дней делают практически невозможным одобрение займов в будущем.

Как погасить просрочку по кредиту

Банки часто идут навстречу заемщику и готовы обсудить новый график выплат. Для них это лучше, чем потерять средства. Даже на этапе суда банк готов к диалогу, главное — продолжать сотрудничество.

Наиболее оптимальный вариант — погасить просроченную задолженность, не дожидаясь судебного разбирательства. Если дело уже дошло до суда, надо выяснить, возбуждено ли исполнительное производство и у кого есть право взыскания. Эта информация находится в свободном доступе на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Если на сайте нет имени заемщика, это означает, что кредит всё еще у банка либо исполнительный лист пока не передан в ФССП. Когда задолженностью уже занимаются приставы, необходимо обратиться в службу и постараться договориться об условиях выплат.

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После погашения кредита следует запросить в банке справку об отсутствии задолженности. Это рекомендуется делать всегда, чтобы восстановить кредитный рейтинг и застраховаться на случай ошибки в документах.

Как просрочка влияет на кредитную историю

Наличие просрочек говорит об отсутствии финансовой дисциплины у заемщика. Даже если платежи просрочены на один день, этот факт отразится в кредитной истории. Именно поэтому задержка ежемесячных платежей способна сильно ухудшить даже хорошую кредитную историю.

Единственный способ исправить ситуацию — продемонстрировать банкам свою платежеспособность и добросовестность. Но сначала придется выплатить старые долги, а потом, беря новые займы, в срок их выплачивать.

Ранее «Известия» рассказали, что будет, если полностью отказаться выплачивать кредит.

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