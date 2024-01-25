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США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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США и Великобритания ввели санкции против йеменских хуситов. Об этом 25 января сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания и США ввели сегодня скоординированные санкции против хуситов, чтобы подорвать их способность совершать нападения на международное судоходство в Красном море и способствовать миру, стабильности и безопасности Йемена», — говорится в заявлении британского ведомства.

Как указано, санкции введены в отношении «ключевых лиц» йеменского движения «Ансар Аллах». Ограничения касаются «министра обороны» хуситов Мухаммеда Насера аль-Атефи, его заместителя Мухаммеда Ахмеда ат-Талеби, Мухаммеда Али аль-Кадери и Мухаммеда Фадль Абдель Наби, которым подчиняются «военно-морские силы».

Их активы заморозят в США и Великобритании, американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес, а также Соединенное Королевство введет эмбарго на поставки оружия и запретит въезд в страну.

«Постоянные террористические нападения хуситов на торговые суда и их гражданские экипажи, законно следующие транзитом через Красное море и Аденский залив, угрожают нарушить международные цепочки поставок и свободу судоходства, которая имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания», — сказано в аналогичном сообщении министерства финансов США.

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В арсенал группировки входят самые разные виды крылатых и баллистических ракет

Йеменские хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года. Они осуществляют атаки в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания ударили по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение атакует корабли США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

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