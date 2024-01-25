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Эксперты ЭИСИ рассказали о роли государства в развитии молодежи

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специалисты круглого стола платформы «Дигория» 25 декабря в студии ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» обсудили влияние государства на становление молодого поколения и специфику реализации проектов, направленных на формирование ответственного подхода к жизни у молодежи.

Как отметила доктор политических наук, директор департамента ЭИСИ Антонина Селезнева, нынешняя молодежь кардинально отличается от предыдущих поколений. Основными ее целями являются саморазвитие и достижение успеха. Исходя из этого, молодые люди будут откликаться только на те инициативы государства, которые будут давать им возможность реализоваться.

«Сегодняшняя молодежь не похожа на представителей средних и старших поколений в структуре нашего общества. И по своим социальным характеристикам, и по своим ценностям, убеждениям и ориентациям. И здесь я сакцентировала бы внимание на то, что для современной молодежи принципиально важными являются установки на саморазвитие, самореализацию и достижение успеха. Они ориентированы на эти установки из обычной жизни, и в своем профессиональном развитии и становлении. Соответственно, они отзываются на те инициативы, которые идут со стороны государства или органов госвласти, которые связаны с возможностью для них эти установки и убеждения реализовывать», — подчеркнула Селезнева.

В свою очередь, замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что задачей государства является создание такого пространства, в котором можно было бы реализовать свои профессиональные амбиции.

«Как раз вот этот период студенчества, это когда ты можешь попробовать себя во всех направлениях, и есть все форматы и конкурсные и грантовые истории, которые запускает Росмолодежь, конкурсы, которые запускает министерство по разным направлениям», — заключила она.

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Ранее в этот день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что свыше 2,3 млрд рублей планируется дополнительно ежегодно выделять на повышение правительственных и президентских стипендий в России. По его словам, помогая студентам, государство инвестирует в свое будущее. Он определил эту меру как залог поступательного развития экономики страны.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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