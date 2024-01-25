Проект новой развязки в центре Омска разработают в 2024 году
В Омске в 2024 году планируют разработать проект строительства новой транспортной развязки в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе, Красный Путь. Об этом сообщает городская администрация.
На проектные и изыскательные работы власти намерены направить 4 млн рублей. Также подрядчик должен будет получить положительное заключение госэкспертизы.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», это будет двухполосная дорога протяженностью 400 м, с тротуарами, ливневой канализацией и наружным освещением. Также запланировано озеленение и благоустройство прилегающей территории.
По предварительным расчетам, на возведение развязки потребуется около 12 месяцев. Само строительство оценивается примерно в 150–180 млн рублей.