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Военный эксперт оценил перспективы штурмовиков A-10 у ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: штурмовики А-10 станут мишенью ВС РФ в случае их передачи ВСУ
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Фото: TASS/EPA/ANNA SZILAGYI
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Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил в четверг, 25 января, перспективы появления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) штурмовиков A-10 «летающие свиньи».

По словам специалиста, в случае передачи Киеву этих самолетов они будут мишенью Вооруженных сил (ВС) России.

Накануне обозреватель Дэвид Экс в своей статье для газеты The Telegraph высказал мнение, что США вряд ли предоставят Украине свои штурмовики A-10 Thunderbolt, несмотря на просьбы Киева, сообщается на сайте aif.ru.

По его словам, Вашингтон не торопится передавать Киеву лишние и точно не обладающие новейшими сверхсекретными технологиями «бородавочники» из-за опасений США, что «десятки самолетов американского производства упадут на землю в огне, не сделав ничего, чтобы помочь военным усилиям Украины», сообщает телеканал «360».

По словам Дандыкина, А-10 в какой-то степени является аналогом российского Су-25.

«Тихоходный самолет, который будет не самой сложной целью для нашей противовоздушной обороны. Если F-16 — это серьезный истребитель, то «бородавочник» — это старая тема. Тем не менее повозиться с ним придется, будем наносить удары по аэродромам, где эти самолеты будут находиться», — заключил он в беседе с Lenta.Ru.

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24 января портал Business Insider сообщил, что американское вооружение на Украине начинает работать с перебоями, поскольку у США нет денег, которые можно было бы направить на ремонт. В то же время пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер объяснил на брифинге, что в настоящее время Киев может не ожидать помощи от Вашингтона, потому что средств на поддержку не осталось, передает RT.

Перед этим, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече контактной группы по военному содействию Киеву, призвал западные страны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и противоракет.

В этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты, которые не способны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

В конце 2023 года Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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