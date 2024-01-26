Тема Мастера боится: новая экранизация Булгакова и байопик об Элвисе

На отечественные экраны после годовой задержки выходит новая вольная и высокобюджетная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Мемуары Присциллы Пресли вновь экранизировали в байопике «Присцилла: Элвис и я». Также в прокате фильм Ивана Твердовского «Панические атаки», остросоциальный боевик «Плохие парни» и номинированные на «Оскар» «Мечты робота». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные.

«Мастер и Маргарита» 18+

Режиссер: Михаил Локшин В ролях: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Кеша, Полина Ауг, Евгений Князев, Данил Стеклов, Марат Башаров



Высокобюджетная фэнтезийная драма наконец-то выбралась из производственного ада и дошла до отечественных киноэкранов — «Мастера и Маргариту» сняли еще три года назад, а на создание картины ушло как минимум 1,2 млрд рублей.

В отличие от одноименного сериала 2005 года, фильм нельзя назвать полноценной экранизацией романа, это скорее вольная фантазия о том, как создавалось литературное произведение. Изначально лента вовсе называлась «Воланд», но потом название поменяли на более привычное. А еще сначала фильм должен был снимать Николай Лебедев, но он ушел с проекта на «Нюрнберг», и работу заново начали Михаил Локшин и Роман Кантор.

Местами новинка перекликается с биографией самого Михаила Булгакова: образ Мастера напоминает гибрид между автором романа и вымышленным персонажем. Как и советского писателя, его подвергают критике современники, пытаются «отменить». При этом сюжет фильма разделяется надвое: в одной Москве Мастер пытается написать новый роман о загадочном Воланде, а в вымышленной столице разворачиваются события еще не написанного произведения.

1930-е года, неизвестный писатель оказывается в центре скандала — спектакль по его пьесе внезапно снимают с репертуара, а коллеги и знакомые отворачиваются от него. Встретившись с новой музой, Маргаритой, он решает написать новый роман, в нем персонажами стали люди из его окружения, а главным героем он сделал загадочного Воланда, он же Сатана.

«Присцилла: Элвис и я» 18+

Режиссер: София Коппола В ролях: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл, Дэн Абрамовичи, Мэттью Шоу



За основу фильма взяли мемуары Присциллы Пресли, которые уже экранизировали в 1988 году, поэтому новинку можно считать перезапуском. Режиссером стала София Коппола («Трудности перевода»), вернувшаяся на большие экраны спустя три года после драмеди «Последняя капля».

Релиз отличается от первоисточника и экранизации конца 80-х: часть событий, например, изнасилование Присциллы Элвисом, включать не стали, из-за чего звездный певец в новом байопике представлен более положительным героем, чем он, возможно, был на самом деле. В реальности история Элвиса и Присциллы была не такой однозначной: достаточно вспомнить, что певцу было 24 года, когда он познакомился с 14-летней будущей женой, а сам он злоупотреблял наркотиками.

Роль Присциллы досталась Кейли Спейни, и за нее актриса получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале в 2023 году. Об этом и не только актриса рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Мечты робота» 12+

Режиссер: Пабло Берхер В ролях: Иван Лабанда, Тито Трифоль, Рафа Кальво, Хосе Гарсиа Тос, Хосе Луис Медиавилья, Грасиэла Молина, Эстер Соланс



«Мечты робота» — самый настоящий хит, который уже признали на нескольких международных фестивалях: релиз стал лауреатом премии Европейской киноакадемии за лучший анимационный фильм 2023 года, но если эта престижная награда в меньшей степени известна широкой аудитории, то номинация на «Оскар» уже говорит о многом.

Хотя впервые картину показали на Каннах вне конкурса, так как посчитали, что ее уровень не дотягивает до основной программы. Отличительная особенность и сильная сторона мультфильма — отсутствие диалогов, поэтому все эмоции героев передают именно при помощи качественной и экспрессивной анимации.

События в мультфильме разворачиваются в 1980-х в Нью-Йорке, который населяют не люди, а антропоморфные животные. Главным героем стал депрессивный и одинокий пес, который решает завести друга-робота. Ему это удается, и вместе пара наслаждается жизнью: лопает хот-доги и другой фастфуд, друзья разгуливают по городу и срываются танцевать прямо посреди толпы. Их последнее приключение на пляже у моря становится роковым: из-за влажности, соли и солнца робот быстро разряжается и оказывается парализован. Пес не может поднять тяжелого металлического друга, а пляж закрывают до следующего жаркого сезона.



Мультфильм выполнен при помощи 2D-анимации, что можно назвать глотком свежего воздуха на фоне достаточно типичных и однообразных релизов последних лет от Disney, Pixar и Dreamworks.

«Панические атаки» 18+

Режиссер: Иван И. Твердовский В ролях: Лена Тронина, Сергей Двойников, Дарья Савельева, Светлана Камынина, Ксения Мери, Аня Нова, Сергей Уусталу, Алина Шульга, Елизавета Медведева, Марина Клещёва



Иван Твердовский — главный провокатор российского кино последнего десятилетия. У него девушка ждет автобуса, но пацаны везут ее на хату, спьяну насилуют, а потом она им утром моет посуду, потому что так хорошо в тепле и так плохо стоять на остановке и мерзнуть. У него юная актриса решает переспать с партнером по спектаклю, чтобы лучше сыграться, и идет в храм ставить свечку, чтобы всё прошло хорошо. Школьники у него издеваются над колясочницей, у сотрудницы зоопарка вырастает хвост, а сбежавший из интерната подросток зарабатывает тем, что бросается под машины и требует отступные от сбивших его водителей, ведь физической боли он не чувствует. Выжившие в теракте на «Норд-Осте» собираются в том самом зале, чтобы устроить сеанс групповой самотерапии, а рядом с ними в креслах сидят манекены — вместо погибших близких. Когда идешь на фильм Твердовского, то идешь на полтора часа шока, ультрачерного юмора, запретных тем и очень сильного кино, которое потом долго не «развидеть».

Обманчиво просты «Панические атаки» (фильм ранее был известен как «Кликушество»). Как будто бы это типичное роуд-муви о девушке, которая решила сбежать из родного Мурманска куда угодно в Норвегию, лишь бы изменить свою постылую жизнь. После ряда метких наблюдений (молодежь тусуется в теплоизолированных автомобилях как в индивидуальных кабинках, поет в застекленных будках караоке, ходит к популярной бабке-колдунье за сильными заговорами) Твердовский погружает нас в царство «штампов», чтобы усыпить бдительность и в финале выдать такой твист, что перепуганная публика начинает выбегать из зала. А критики начинают судорожно вспоминать Скорсезе и Кубрика, чтобы пережить увиденное.

Великолепны в главных ролях Лена Тронина («Аврора», Happy End) и Сергей Двойников («Аутло», «Бык», «Нелюбовь»). Фильм победил на недавнем кинофестивале «Зимний».

«Плохие парни» 18+

Режиссер: Джон Сталберг В ролях: Томас Джейн, Ник Кассаветис, Люк Хемсворт, Тайриз Гибсон, Пол Йоханссон, Диего Тиноко, Скотт Уайт, Хемки Мадера, Мэтт Нолан, Шон Роджерс



Феликс — нелегальный иммигрант из Эквадора, который желает заработать и перевезти свою семью в Америку. Он быстро осознает, что воплотить «американскую мечту» не так-то просто: окружающие люди относятся к нему с пренебрежением, даже другие «понаехавшие» борются с ним за рабочие места. Он встречает неразговорчивого мужчину Альфонсо, и вместе они находят легкую работу — копать глубокую яму посреди пустыни. Пара выясняет, что их наниматели скрывают не только правду, но и несколько тел. Опасаясь оказаться на дне вырытой ими же могилы, Феликс и Альфонсо бросаются в бега. Теперь они должны выжить — за ними гонятся их работодатели.

К известной серии комедийных боевиков «Плохие парни» с Уиллом Смитом релиз отношения не имеет, она, кстати, получит продолжение в этом году. Может показаться, что новый релиз — типичный среднячковый триллер про погони, но в нем есть остросоциальный подтекст и затрагивается тема миграционного кризиса, который в меньшей степени близок российскому зрителю, но очень актуален для западной аудитории.