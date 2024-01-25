Новый водопровод в Камбарском районе Удмуртии достроят в 2024 году
В Камбарском районе Удмуртии продолжается строительство нового водопровода от города Камбарка до села Кама. Сдать объект планируется в 2024 году, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на главу района Александра Галанова.
Протяженность нового водопровода составит 19 км. По данным на 1 января 2024 года, готовность объекта достигала 80%.
Отмечается, что Камбарский район получил на строительство более 179 млн рублей. Предполагается, что после запуска водопровода жители сел Камское и Кама станут потреблять более качественную воду.
Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.