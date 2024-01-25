СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Прикамье
В Пермском крае организована проверка по факту гибели мужчины и женщины при пожаре в частном доме. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел в ночь на 25 января в деревне Мазунина Осинского горокруга. На улице Полевая загорелся частный деревянный дом.
В результате пожара погибли 47-летние мужчина и женщина. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе МЧС по региону, оба человека были обнаружены на месте происшествия погибшими. Площадь возгорания составила 72 кв. м. В тушении были задействованы 16 человек и пять единиц техники.
Следственный комитет по факту гибели людей организовал проверку. Назначен ряд экспертиз, проводятся иные мероприятия, которые позволят установить причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее 25 января сообщалось, что СК начал проверку по факту пожара в заброшенном деревянном здании в Астрахани, в результате которого погибли двое мужчин и женщина.