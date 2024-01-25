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Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля
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Консульства КНР в РФ приостановят выдачу виз с 10 по 17 февраля

Консульства КНР в России уйдут на новогодние каникулы с 10 по 17 февраля
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Консульства КНР в РФ временно приостановят выдачу виз для россиян в связи с празднованием китайского Нового года. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства 25 января.

По случаю китайского Нового года (Праздника весны) с 10 по 17 февраля консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке не будут работать.

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Ранее, 20 января, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что россияне могут получить туристические визы для поездок в Китай. По его словам, единственным ограничением является нехватка рейсов.

До этого министерство культуры и туризма КНР сообщило, что китайские туристы смогут вновь приезжать в групповые туры в РФ с 6 февраля. В Ассоциации туроператоров России ожидают, что первые туристические группы из Китая могут начать прибывать уже в феврале–марте.

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