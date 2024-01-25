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Политолог назвал тему молодежи одной из основных в повестке Путина

Политолог Потуремский: Путин уделяет особое внимание общению с молодежью страны
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Тема молодежи является одной из основных в повестке президента России Владимира Путина. Об этом 25 января «Известиям» заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Ранее в этот день во время рабочей поездки в Калининградскую область Путин встретился со студентами в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

«Тема молодежи, безусловно, является одной из основных тем политической повестки президента. Он всегда уделяет этому большое внимание, и, собственно, встреча с молодежью — это регулярное мероприятие. Тем более встретиться с молодежью на молодежной площадке — в Балтийском федеральном университете — это, конечно, имеет большое значение. Президент всегда открыт к диалогу, и на самом деле многие инициативы и решения возникали из такого общения», — сказал политолог.

Также Потуремский обратил внимание на региональный аспект поездки Путина. Эксперт отметил, что президент хорошо погружен в региональную повестку, уделяет развитию регионов страны большое внимание.

«И визит в самый западный регион России тому подтверждение. Также нужно зафиксировать, что, несмотря и вопреки тому, что делается Западом, регион развивается и является одним из регионов лидеров, в том числе это заслуга федеральной власти и лично президента», — заключил политолог.

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На встрече со студентами Путин заявил, что в России на протяжении веков постоянно уделяли огромное влияние развитию образования, так как от уровня образования и применяемых технологий зависит будущее государства. Также президент указал на то, что главная задача педагогов заключается в воспитании счастливых людей.

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