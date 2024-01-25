Модульную ветеринарную клинику возвели в поселке Уренгой на Ямале

В поселке Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе завершили строительство модульной ветеринарной клиники. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

Здание ветклиники состоит из трех блоков, соединенных между собой теплыми переходами. В нем разместили кабинет приема, операционную и ветаптеку. Общая площадь здания составляет более 100 кв. м.

На прилегающей территории обустроена парковка. Благоустройство будет проведено позже, после схода снега.

Как уточняет ИА «Ура.ру», к сетям тепло- и водоснабжения здание подключат после завершения отопительного сезона. Тогда же будет укомплектован штат специалистов. А пока в ветпукнт ветеринар приезжает раз в неделю.

На сегодняшний день модульные ветклиники на Ямале открыты в Тарко-Сале, Коротчаево, Пангодах, Сеяхе, Антипаюте, в Горках и Гыде. Кроме того, недавно были построены клиники в Надыме, Красноселькупе и Тазовском.