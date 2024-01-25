Министр обороны ФРГ заявил о тупике в конфликте на Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт на Украине зашел в тупик. Об этом 25 января он заявил в интервью немецкой газете Bild.
«Фактически конфликт зашел в тупик. Никакого выигрыша в территории ни с одной стороны нет», — сказал он журналистам.
При этом Писториус считает, что следует соблюдать осторожность с прогнозами по данному вопросу.
Накануне французский экономист Филипп Эрлен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать переговоры, поскольку шансов на победу у Киева не было с самого начала российской спецоперации.
До этого, 22 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал ближайшие несколько месяцев критически важными для Украины, так как значительная часть вооружений украинских войск истощается.
Тогда же полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер отметил, что армия России в разы превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству боеприпасов, что делает возможным ее прорыв на фронте.
Ранее британский историк Нил Фергюсон в интервью газете Die Welt заявил, что ВС РФ совершат решающий прорыв в этом году.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.