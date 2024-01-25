Очевидец рассказал подробности крушения Ил-76 в Белгородской области

Житель Белгородской области рассказал 25 января «Известиям» подробности крушения самолета Ил-76. По его словам, ракета попала в дальний двигатель с правой стороны, также произошло возгорание второго двигателя, а при очередном прилете снаряда судно начало снижаться.

«Вышел с гаража — два хлопка. Никого нигде. Небо серенькое. И вот из-за дома показался самолет с горящим двигателем, с одним. И еще два хлопка [прозвучало], попадает в другой двигатель, самолет начинает наклоняться, задымил. И еще один взрыв — попадает в другое крыло. Он валится на бок и задымил, черный дым пошел на то поле. Думал, что на наше поле упадет, но не упал, а как лягушка скакал», — рассказал мужчина.

По его словам, самолет потерпел крушение около водонапорной башни. По его словам, сначала загорелись двигатели, а потом Ил-76 начал снижаться.

«Правое крыло, дальний двигатель. Их четыре двигателя — самый дальний горел. При попадании ракеты загорелся второй двигатель на правом крыле. Он накренился еще сильней. Я так понял, что он вообще тут на поле самолет сажаться собирался, на поле, потому что тянуло его», — отметил очевидец.

Мужчина добавил, что при очередном попадании снаряда Ил-76 «наклонился носом», после потерпел крушение.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили силы Украины, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

В МИД РФ назвали крушение Ил-76 следствием недоговороспособности Киева. Как отметили в ведомстве, находясь в агонии, киевский режим «способен на самые чудовищные зверства». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.