В Москве запустили информационный проект о ВДНХ для китайских туристов
Запущенный на ВДНХ информационный проект позволит китайским путешественникам узнать больше о том, что предлагает главная выставка страны туристам. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«ВДНХ — одно из самых популярных мест притяжения иностранных туристов в столице. Сюда приезжают для знакомства с уникальными памятниками архитектуры, культурой, гастрономией и традициями народов России. Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия», — отметила Сергунина.
Для туристических групп подготовили печатный буклет «ВДНХ для гостей из Китая». Он включает карту территории, справочную информацию о ВДНХ, экскурсиях, знаковых объектах, ландшафтной архитектуре, гастрономии, развлечениях, сервисах и афишу на 2024 год. Также на сайте выставки появился специальный раздел на китайском языке.
2024 и 2025 год станут совместными Годами культуры России и Китая.