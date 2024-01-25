В Краснодаре ребенка вывели на зимнюю прогулку в одном подгузнике
В Краснодаре мужчина вывел малолетнего ребенка на прогулку в одном подгузнике, по данному факту полиция начала проверку. Об этом 25 января сообщило городское управление МВД.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях ранее в этот день. На фото от пользователей видно, что одетый по погоде мужчина несет на плечах ребенка без одежды, в одном подгузнике. На фоне можно увидеть снег, которым, по словам очевидцев, мужчина натирал ребенка.
«На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка, проверено состояние несовершеннолетнего, действиям данного гражданина будет дана правовая оценка и принято законное процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным синоптиков, температура в Краснодаре в этот день не превышает +6 градусов.
Ранее, 6 января, сообщалось о смерти трехлетнего ребенка от аллергии на холод после прогулки в Ленинградской области. Малыш вышел на прогулку с дедушкой и бабушкой, а по возвращении перестал дышать. Прибывшие на место медики спасти его не смогли.