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Сюжет:

Лаврентьев сообщил об участии террористов из Сирии на стороне Киева

Лаврентьев: террористы из Идлиба участвуют в боевых действиях на стороне Киева
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Москва обладает данными, свидетельствующими об участии членов террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Об этом 25 января сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине. Особенно выходцы из бывших республик СССР», — заявил он ТАСС.

Ранее в этот день Лаврентьев назвал незаконное присутствие США на территории Сирии главной причиной нестабильности в стране. Он также сообщил, что Россия поддерживает контакты как с официальным Дамаском, так и с представителями курдов.

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Ранее, в октябре 2023 года, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что российская сторона располагает достоверными данными, что против России на Украине в составе некоторых подразделений выступают члены ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) и других подобных организаций. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, которые направляют на российскую территорию для совершения нападений и терактов, добавил Бортников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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