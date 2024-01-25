Лаврентьев сообщил об участии террористов из Сирии на стороне Киева
Москва обладает данными, свидетельствующими об участии членов террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии в конфликте на Украине на стороне киевского режима. Об этом 25 января сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине. Особенно выходцы из бывших республик СССР», — заявил он ТАСС.
Ранее в этот день Лаврентьев назвал незаконное присутствие США на территории Сирии главной причиной нестабильности в стране. Он также сообщил, что Россия поддерживает контакты как с официальным Дамаском, так и с представителями курдов.
Ранее, в октябре 2023 года, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что российская сторона располагает достоверными данными, что против России на Украине в составе некоторых подразделений выступают члены ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) и других подобных организаций. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, которые направляют на российскую территорию для совершения нападений и терактов, добавил Бортников.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.