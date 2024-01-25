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В МО ФРГ не знают об идее Британии по обмену ракетами для Киева

Писториус заявил, что не знает о предложении Лондона по обмену ракетами
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Фото: Commons.wikimedia.org/ILA-boy
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Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в четверг, 25 января, заявил, что он не в курсе предложения руководства Великобритании совершить закупку немецких крылатых ракет Taurus для того, чтобы, в свою очередь, передать больше ракет Storm Shadow Киеву.

Так он прокомментировал в беседе с газетой Bild сообщения ряда СМИ о предложении британских властей, в рамках которого ФРГ передаст Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Украина получит взамен британские системы Storm Shadows.

«Мне ничего не известно об этом предложении. Если и идут обсуждения по этому поводу, то не со мной. <…> Если бы были такие обсуждения с канцелярией, им пришлось бы определить, жизнеспособно это или нет», — заявил Писториус в интервью.

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В этот же день представители немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» и Христианско-демократического союза (ХДС) выступили против сделки с Британией по обмену ракетами Taurus и Storm Shadow для поставки последних Киеву. Так, депутат бундестага внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что такой обмен был бы неудобным для Германии и противоречил бы притязаниям ФРГ на лидерство в Европе. По его словам, если Германия примет такое предложение, то это также будет признаком отсутствия доверия к Украине.

23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев продолжает переговоры по поводу поставок Taurus с немецким правительством даже после того, как нижняя палата немецкого парламента проголосовала против такой помощи. Кулеба добавил, что ракеты не будут использоваться для атак на Москву или другие объекты на территории России.

В начале января представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген также заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По их словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

При этом 17 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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