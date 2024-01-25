МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае

С вечера 25 января и в течение следующих суток местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и ветром порывами 20–22 м/с. Об этом 25 января сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте.

На реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края и черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок, уточнили в ведомстве.

Там также рекомендовали не выходить из зданий и помещений при усилении ветра, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов», — говорится в сообщении.

Накануне, 24 января, из-за резкого ухудшения погодных условий в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать с 25 по 27 января. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15–20 м/с.