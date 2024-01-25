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Полиция Москвы за год увеличила раскрываемость преступлений в 2,5 раза

Полиция Москвы за год увеличила раскрываемость преступлений в 2,5 раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Количество убийств, краж и разбоев в Москве значительно сократилось за 2023 год, а число раскрытых преступлений увеличилось в 2,5 раза. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов на заседании коллегии, сообщается на сайте ГУВД по Москве 25 января.

«Так, количество убийств сократилось на 22,3%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,8%, изнасилований — на 21,2%. На 24,4% уменьшилось число краж из квартир, на 32% — краж транспортных средств, на 9% — краж с банковских карт, на 30,7% — грабежей, на 25,4% — разбоев», — отметил Баранов в своем докладе.

В сообщении также указано, что за год в Москве было раскрыто 6874 преступления, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ, найдены 2116 активных участников таких групп и два фигуранта, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Также с 2019 года практически в 2,5 раза возросло количество раскрытых преступлений прошлых лет.

По словам Баранова, одним из главных приоритетов в работе столичного МВД была и остается борьба с телефонным и интернет-мошенничеством, доля которого составляет порядка 45% от общего числа преступлений.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который также присутствовал на заседании отметил, что, несмотря на антироссийские санкции, город продолжает жить нормальной жизнью. Успешно развивается экономика, столица вносит большой вклад в обеспечение обороны и безопасности страны.

Собянин подчеркнул, что, согласно статистике, в 2023 году по сравнению с 2010 годом количество грабежей в Москве сократилось с 15,1 тыс. до 1,1 тыс., квартирных краж — с 9,6 тыс. до 279, краж автотранспорта — с 10 тыс. до 425. Число преступлений в общественных местах уменьшилось почти в три раза.

Мэр столицы также назвал одной из основных важных задач на 2024 год обеспечение законности и правопорядка в период проведения выборов президента Российской Федерации и депутатов Московской городской думы.

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10 января стало известно, что, по статистике МВД, в России резко снизилось число угонов автомобилей. С января по ноябрь 2023 года в РФ было зарегистрировано 6,58 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК «Кража»), что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего таких преступлений совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что статистика фиксирует снижение общего числа преступлений в России — такой вывод основывается на докладе МВД за 11 месяцев. Отмечалось, что на фоне сокращения числа уличных преступлений продолжается рост посягательств в цифровой сфере. Обеспокоенность также вызывает противоправное поведение мигрантов. К концу года число зарегистрированных преступлений перевалило за 1,8 млн, чуть более половины из них считаются раскрытыми.

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