Ветеринары осудили Клаудию Шиффер за кота в рюкзаке на кинопремьере

Ветеринары осудили решение модели и актрисы Клаудии Шиффер выйти на красную дорожку вечером 24 января со своим котом в рюкзаке. Об этом в четверг, 25 января, сообщает британская газета Daily Mail.

Модель принесла своего кота в желтом рюкзаке на премьеру нового фильма своего мужа Мэттью Вона «Аргайл», в котором снимается и ее кот Чип. Шиффер позировала перед камерами, пока ее питомец находился в рюкзаке за спиной.

Ветеринар и руководитель отдела клинических услуг в Cats Protection Элисон Ричардс сказала, что коты любят свободу передвижения, поэтому помещение их в маленькое и замкнутое пространство, а также вывоз в новую и незнакомую среду без необходимости, скорее всего, вызовет у них стресс, страх и не принесет им никакой пользы.

По словам представителя организации Cats Protection, решение Клаудии взять Чипа на премьеру было «ненужным», модель предпочла сделать модное заявление, а не позаботиться о благополучии своего кота. Эксперт также указала, что в рюкзаке нет достаточной вентиляции и пространства, это может вызвать дискомфорт у питомца.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными поддержало обеспокоенность коллег из Cats Protection. В беседе с MailOnline представитель организации сказал, что они не рекомендуют использовать рюкзаки для перевозки кошек. Кроме того, такие сумки часто бывают маленькими, очень тесными и мешают регулировать температуру. В целом лучше животных не выносить из дома, если в этом нет крайней необходимости, например, чтобы отвезти к ветеринару, отметили специалисты.

Ранее, 23 января, ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал «Известиям», как подготовить домашнее животное к долгой поездке в переноске. По его словам, питомца нужно приучать к переноске, также желательно дать ему успокоительное перед поездкой. Если животное начинает беспокойно вести себя в автомобиле, то нужно остановиться и дать питомцу подышать свежим воздухом, отметил эксперт. Цыпленков добавил, что переноска для животного должна быть такого размера, чтобы питомец имел возможность в ней вытянуться и встать в полный рост.