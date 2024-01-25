Концепцию обновления набережной Верх-Исетского пруда выбрали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства южного берега Верх-Исетского пруда. Об этом мэр города Алексей Орлов сообщил в своем Telegram-канале.
«Победителем признан консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP». Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток», — написал Орлов.
Согласно задумке, также вдоль набережной появится бульвар для прогулок, велодорожка и смотровые площадки, у воды будут обустроены амфитеатр, зеленый лекторий.
Как уточняет ИА «Ура.ру», в первую очередь планируется благоустроить участок набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. Проект планировки предусматривает завершение работ до 2030 года.
Мэр Екатеринбурга также отмечает, что в 2024 году после благоустройства будет открыт участок недалеко от строящейся ледовой арены.