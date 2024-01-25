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Французские фермеры анонсировали блокаду Парижа с 26 января

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Французские профсоюзы фермеров планируют 26 января заблокировать въезд и выезд из Парижа в случае, если правительство Франции не представит меры по решению сельскохозяйственного кризиса в стране. Об этом 25 января сообщает BFM TV.

В частности, профсоюзы Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA, «Национальная федерация фермерских союзов») и Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France («Молодые фермеры из Иль-де-Франс») уже призвали своих сторонников 26 января перекрыть основные дороги, ведущие в Париж, в ожидании заявления правительства.

«Их цель — оказать давление на [премьер-министра Франции] Габриэля Атталя и добиться прогресса, в частности, в вопросах упрощения административных процессов, оплаты труда и цен на топливо», — уточняет телеканал.

Ожидается, что Атталь 26 января выступит с официальным заявлением, в котором озвучит возможные правительственные меры по преодолению кризиса, уточняет BFM TV.

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Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

23 января глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо сообщил, что один фермер погиб, еще два человека пострадали, когда их сбила машина в ходе протестов во Франции. В тот же день стало известно, что дочь женщины-фермера, погибшей в результате аварии, скончалась от полученных травм в больнице.

25 января газета Le Figarо сообщила, что 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из опрошенных «очень хорошего мнения» о них.

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