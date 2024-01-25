МАПП «Ивангород» на границе РФ и Эстонии закроют на 2,5 года на ремонт

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород» на границе России и Эстонии закроется примерно на 2,5 года на реконструкцию. Работы на объекте должны начаться 1 февраля, сообщил 25 января начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Александр Виноградов.

По его словам, на период ремонта МАПП будет функционировать в ограниченном режиме.

«Что касается МАПП «Ивангород», в соответствии с распоряжением правительства он закрывается с 1 февраля, закрывается автомобильная составляющая, пешеходы также смогут следовать через границу», — цитирует его ТАСС.

Виноградов добавил, что на границе с Латвией продолжится реконструкция МАПП «Бурачки». Кроме того, эстонскими властями прорабатывается вопрос о ремонте ряда других погранпереходов, решений на эту тему стоит ожидать, отметил он.

Ранее, в начале ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» временно закроют для проезда с 1 февраля. Тогда же МИД РФ поручили уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

Решено, что автобусная линия между Ивангородом и эстонской Нарвой сохранится. Предполагается, что пассажиры будут доезжать до пункта пропуска со своей стороны границы, после чего будет два часа на то, чтобы пересечь границу пешком и пересесть в автобус перевозчиков-партнеров.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что в Эстонии на пограничном пункте в Нарве идут приготовления к возможному закрытию границы с РФ. Там были установлены заграждения. Как утверждалось, в республике внимательно следят за тем, что происходит на границе, потому что Россия якобы осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии.

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе. Их протяженность составляет 11 и 8,45 км соответственно.