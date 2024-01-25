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Исследовательский модуль Японии SLIM прилунился в 55 мм от заданной цели

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Фото: REUTERS/Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)/TAKARA TOMY/Sony Group/Doshisha University
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Первый исследовательский модуль Японии SLIM совершил посадку на Луну в 55 мм от намеченной цели. Об этом 25 января сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

«Анализ данных, полученных перед отключением питания, подтвердил, что SLIM достиг поверхности Луны примерно в 55 м к востоку от первоначального места посадки», — сказано в заявлении пресс-службы JAXA.

Как указано, цель совершить точное прилунение модуля в пределах не более 100 м от заданной точки была выполнена.

Кроме того, в JAXA опубликовали первое изображение, снятое спектроскопической камеры камерой, находящейся на борту модуля SLIM. Отмечается, что на снимке виден пейзаж, созданным путем синтеза 257 монохромных изображений низкого разрешения. На его основе команда агентства изучает минералы на поверхности Луны. Поскольку из 257 изображений получается снимок в виде мозаики, на нем имеются области, которые не удалось запечатлеть.

Также в JAXA отметили, что если они смогут возобновить энергоснабжение SLIM с помощью солнечных элементов, то спектроскопическая камера вновь заработает. Модуль приземлился вверх двигателями, из-за чего на его солнечные батареи не попадает свет. Специалисты ждут изменения углов падения лучей, после чего панели смогут заработать.

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Посадка на Луну первого японского модуля SLIM состоялась в 00:20 по токийскому времени 20 января (18:20 мск 19 января). Сообщалось, что связь с ним поддерживалась, прилунение осуществилось, однако производились окончательные уточнения данных о том, было ли оно успешным.

Позднее в тот день в JAXA сообщили, что связь с модулем установлена, но его солнечные батареи не генерируют электроэнергию, так как панели находятся под неправильным углом. Сейчас SLIM работает от встроенного аккумулятора.

Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Также аппарат оборудован специальной камерой для измерения содержания железа и других элементов на поверхности.

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