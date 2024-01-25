Водителей из роликов блогера Гаджиева арестовали на 15 суток

Кунцевский суд Москвы арестовал на 15 суток двоих водителей, которые с блогером Гаджи Гаджиевым устроили опасные заезды по столице с нарушением правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает 25 января корреспондент «Известий» из зала суда.

При этом через своего адвоката один из молодых мужчин заявил, что не был ни в чем замешан. Однако факт нарушения ПДД признал.

До этого, 24 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое водителей автомобилей премиум-класса, устроивших опасные заезды по Кутузовскому проспекту, задержаны на 48 часов. В отношении одного из них составлено 18 административных материалов, в отношении другого — пять протоколов об административных правонарушениях. Оказалось, что в течение последнего года он привлекался к ответственности 270 раз за нарушение ПДД.

23 января в московской ГИБДД начали проверку после появления у блогера Гаджиева видео, на котором автомобиль двигается «шашками» на скорости 200 км/ч на улицах города. В частности, в ролике водитель быстро перестраивался с одной полосы на другую, маневрируя между другими автомобилями.

В тот же день в Главном столичном управлении СК России в отношении Гаджиева было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

24 января прокуратура Москвы попросила суд признать запрещенными к распространению на территории РФ видеороликов опасной езды Гаджиева. Распространение такой информации среди прочего несет прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, аргументировали свою позицию в ведомстве.