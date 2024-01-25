Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых, что является историческим максимумом. Об этом 25 января говорится в сообщении регулятора.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно», — указано на сайте ЕЦБ.

В ЕЦБ еще раз отметили, что в настоящее время ставка находится на таком уровне, который в течение долгого времени позволит замедлять инфляции до целевого показателя. В будущем регулятор будет придерживаться ограничительного уровня учетной ставки так долго, как это необходимо, добавили там.

ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до исторического максимума в 4,5% годовых в сентябре 2023 года. Отмечалось, что такое решение основано на оценке перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики. Позже, в декабре, совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на том же уровне.

До этого, 15 июня, европейский регулятор повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Базовая ставка по кредитам была увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 16 июня предположил, что ЕЦБ продолжит повышать ставку, потому что общая и базовая инфляция в странах далеки от цели. По его словам, базовое повышение ставки охлаждает совокупный спрос через удорожание стоимости заимствования и инвестиций и повышение привлекательности сбережений.