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Контракт «Адмирала»: тренеру Тамбиеву хотят дать новое соглашение

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о намерении доверить комплектование команды нынешнему наставнику
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал», скорее всего, продлит контракт со своим нынешним главным тренером Леонидом Тамбиевым. По данным «Известий», новое однолетнее соглашение с 53-летним специалистом намерены подписать даже на фоне неудачных результатов дальневосточного коллектива в нынешнем сезоне КХЛ.

За месяц до конца регулярного чемпионата «Адмирал», которому осталось отыграть 14 матчей, занимает последнее место в Восточной конференции и почти потерял шансы на выход в плей-офф. Тамбиев возглавляет команду с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 он привел клуб с минимальным зарплатным бюджетом в КХЛ к историческому достижению — выходу во второй раунд плей-офф, где «моряки» лишь по итогам шести матчей проиграли серию казанскому «Ак Барсу» (2:4), будущему финалисту Кубка Гагарина.

Информацию о намерении продолжить сотрудничество с Тамбиевым «Известиям» подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, являющийся также президентом «Адмирала».

— Мы еще посоветуемся, но думаю, что такой шанс обязательно нужно дать главному тренеру, — заявил «Известиям» Олег Кожемяко. — Пусть «Адмирал» доиграет сезон, а дальше будем смотреть. Контракт, скорее всего, будет продлен. Я не сторонник резких шагов. Нужно дать тренерам возможность в том числе видеть горизонт планирования на один-два года. И самое главное — дать тренеру подбирать команду. У Тамбиева есть положительные результаты в прошлом сезоне, есть отрицательные результаты в нынешнем сезоне. Поэтому третий сезон будет для него решающим.

Прошлогодний выход во второй раунд плей-офф стал высшим достижением не только для «Адмирала», но и всего дальневосточного хоккея. Хабаровский «Амур» также ни разу дальше первого раунда не проходил. Таким образом, серия первого раунда с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2) стала первой выигранной в КХЛ для любого клуба с Дальнего Востока.

По ходу нынешнего сезона «Адмирал» потерял своего вратаря Никиту Серебрякова. Во многом за счет его спасений моряки пробились в плей-офф год назад. В мае 28-летний хоккеист был признан лучшим голкипером того сезона КХЛ. В октябре он ушел в петербургский СКА.

Тогда же владивостокский клуб сменил спортивного директора — вместо Вадима Аверкина был назначен Виктор Гордиюк. При этом, по словам губернатора Приморского края, полномочия Тамбиева будут расширены.

— Главное, дать возможность человеку подняться снова, — отметил Олег Кожемяко. — Люди падают, но главный вопрос, сможет ли человек после этого подняться. В прошлом сезоне Тамбиев выступал хорошо. Но потом произошли некоторые изменения в составе, о которых он в общем-то и не знал. О том, что касается Серебрякова, других ребят. Мне кажется, что ему нужно дать шанс, чтобы он сам подобрал команду и уже, как говорится, нес полную ответственность. Потому что ранее в этом вопросе — подбора команды — были задействованы менеджеры, спортивный директор. И Тамбиев набирал из того, что ему предлагали. Считаю, что состав команды должен определять тренер. Так мы и сделаем.

Выход в плей-офф в 2023 году был первым за шесть лет для «Адмирала» и за пять лет для всего Дальнего Востока. «Адмирал» участвовал в Кубке Гагарина до этого три раза — в 2014, 2016 и 2017 годах. «Амур» дважды выходил туда — в 2012 и 2018 годах. Сейчас хабаровский клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью». Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

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