Напавший на полицейского с ножом мужчина в Москве арестован до 25 марта

Мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Москве, заключен под стражу до 25 марта. Об этом 25 января сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Среди прочего прокуратура столицы в своем Telegram-канале уточняет, что обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

О нападении на полицейского 24 января сообщило ГСУ СКР по столице. По данным следствия, на улице Бобруйской некий мужчина нанес правоохранителю удар похожим на нож предметом и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

Вечером того же дня нападавший был задержан. Как сообщили в столичной прокуратуре, 26-летнему мужчине было предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).