Реклама
Прямой эфир
Авто
ГД не поддержала отмену транспортного налога для инвалидов
Мир
В Китае создали способную работать 50 лет батарейку
Общество
Адвокат Блиновской сообщила о необходимости процедуры банкротства блогера
Общество
Хозяин погибшего кота Твикса подтвердил возбуждение уголовного дела
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Мир
Самолет с выжившими при крушении Falcon 10 вылетел из Кабула в Москву
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тел трех мужчин в квартире на севере Москвы
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
СМИ узнали о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной
Мир
Путин назвал невежеством уничтожение памятников за рубежом
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»
Сюжет:

Рогов заявил о бандеровской тактике ВСУ на линии фронта

0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области используют приемы бандеровцев, пряча оружие в подземных схронах. Об этом 25 января заявил лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от нынешней линии фронта», — рассказал Рогов «РИА Новости».

Двумя днями ранее, 23 января, в Запорожской области сотрудники Росгвардии нашли тайник, принадлежавший вооруженным формированиям Украины (ВФУ). В нем были спрятаны более 2 тыс. боеприпасов различного калибра, гранаты и ручные гранатометы.

До этого, 22 января, сообщалось, что сотрудники ОМВД России «Энергодарский» обнаружили и изъяли из найденного в гараже тайника противопехотные мины, более 300 г пластического вещества, тротиловые шашки массой более 1,5 кг, проволочные растяжки и колышки для установки мин. В МВД добавили, что гараж принадлежит мужчине, который проходит службу в рядах украинской армии.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

До этого, в декабре, спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук процитировал пособника нацистов Степана Бандеру, когда говорил о праве Украины на вступление в Евросоюз. Тогда он сказал, что автор цитаты — французский писатель Виктор Гюго, однако в его литературных трудах ее нет. В свою очередь, Бандера сказал эти слова, как утверждается, описывая украинский национализм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024