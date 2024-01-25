Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области используют приемы бандеровцев, пряча оружие в подземных схронах. Об этом 25 января заявил лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от нынешней линии фронта», — рассказал Рогов «РИА Новости».

Двумя днями ранее, 23 января, в Запорожской области сотрудники Росгвардии нашли тайник, принадлежавший вооруженным формированиям Украины (ВФУ). В нем были спрятаны более 2 тыс. боеприпасов различного калибра, гранаты и ручные гранатометы.

До этого, 22 января, сообщалось, что сотрудники ОМВД России «Энергодарский» обнаружили и изъяли из найденного в гараже тайника противопехотные мины, более 300 г пластического вещества, тротиловые шашки массой более 1,5 кг, проволочные растяжки и колышки для установки мин. В МВД добавили, что гараж принадлежит мужчине, который проходит службу в рядах украинской армии.

До этого, в декабре, спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук процитировал пособника нацистов Степана Бандеру, когда говорил о праве Украины на вступление в Евросоюз. Тогда он сказал, что автор цитаты — французский писатель Виктор Гюго, однако в его литературных трудах ее нет. В свою очередь, Бандера сказал эти слова, как утверждается, описывая украинский национализм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.