Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала второй финалисткой Australian Open

Китаянка Чжэн Циньвэнь 25 января обыграла украинку Даяну Ястремскую в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинальном матче Циньвэнь переиграла украинку со счетом 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 43 минуты.

В финале китаянка сыграет с действующей победительницей турнира Ариной Соболенко.

В ходе игры Циньвэнь четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Ястремская в свою очередь выполнила три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 10, обращает внимание «Спорт-Экспресс».

Чжэн Циньвэнь впервые в своей карьере пробилась в финал турнира Большого шлема, ранее ее лучшим результатом был выход в 1/4 финала US Open.

Ранее в этот день Соболенко победила американку Кори Гауфф в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд превышает $58 млн. Действующим чемпионом турнира среди мужчин является серб Новак Джокович.