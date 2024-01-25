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В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза

Депутат ГД Наумов: фермеры в ЕС протестуют из-за цен на продукцию с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Протесты фермеров в странах Евросоюза вызваны демпингом со стороны украинских сельхозпроизводителей, который невыгоден местным аграриям. Об этом 25 января заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Демпинг со стороны украинских сельхозпроизводителей, наводнивших Европу, спровоцировал масштабные фермерские бунты во Франции, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии и других странах. Причины понятны. Крупнейшим компаниям-производителям просто нет смысла держать на высоком уровне закупочные цены на молоко и другую сельхозпродукцию, хотя это и критично для местных аграриев», — сказал он.

По оценке депутата, в случае сохранения подобной тенденции международные корпорации могут начать поиски поставщиков сельхозпродукции за пределами ЕС, в том числе в России.

Наумов напомнил, что международный концерн Lactalis, чей офис в Нормандии под камеры СМИ завалили навозом бастующие французские фермеры, много лет имеет сеть заводов на российской территории и активно ведет набор сотрудников. Также в РФ под временным управлением Росимущества действует развитая сеть предприятий Danone, а кроме того сети Savencia, Agrana, Proctor and Gamble, Unilever и многие другие.

Российские филиалы этих корпораций могли бы в перспективе стать флагманскими, считает депутат. Он отметил, что российские сельскохозяйственные мощности открывают колоссальные возможности и для отечественных и для иностранных производителей продуктов питания.

По его словам, задача состоит в том, чтобы предоставить Европе указанные мощности и обеспечить поставку ей российских продуктов питания, которые намного экологичнее и доступнее по стоимости.

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Массовые акции протеста фермеров начались в ряде европейских стран в январе. Во Франции одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины. Кроме того, они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги. При этом 89% французов поддерживают протест.

Аналогичную акцию против наплыва украинских сельскохозяйственных товаров начали накануне фермеры в Польше. Они заблокировали контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной.

Ранее, 15 января, похожая акция началась в Румынии. Протестующие заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Украиной, Молдавией и Сербией, на улицы страны было выведено около 4,5 тыс. единиц техники. Протестующие потребовали компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Начало указанным событиям положили выступления фермеров в Германии, которые начались 8 января из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участвующие в шествиях заявили, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.

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