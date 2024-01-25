Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал невежеством уничтожение памятников за рубежом
Мир
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых
Мир
В Госдуме назвали причины протестов фермеров в странах Евросоюза
Авто
ГД не поддержала отмену транспортного налога для инвалидов
Общество
Экс-главу Пензенской области Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы
Мир
Нарышкин предупредил о возможных провокациях Запада из-за провала на Украине
Спорт
Белоруска Соболенко вышла в финал Australian Open
Общество
В Германии сообщили о разработке плана по «сдерживанию» России
Общество
Путин поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% в феврале
Авто
Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тел трех мужчин в квартире на севере Москвы
Общество
Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной
Мир
Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной
Мир
Киев внес работающую в России шведскую ESAB в список «спонсоров войны»

Быть или забыть

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Сектор Газа
REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
На весь экран
ЦАХАЛ
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
На весь экран
Лагерь палестинцев
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
На весь экран
ЦАХАЛ
Фото: REUTERS/Amir Cohen
На весь экран
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
На весь экран
выборы в США
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Octavio Jones
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024