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Эксперты оценили уплату крупными компаниями РФ налога на сверхприбыль

Катырин: вопросы по уплате налога на сверхприбыль банкротами придется решать точечно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Вопросы по уплате налога на сверхприбыль крупными компаниями, которые обанкротились, придется решать точечно, рассказал «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Ранее в этот день сообщалось, что налог на сверхприбыль должны заплатить даже компании-банкроты. Как уточнили «Известиям» в Минфине РФ, под сбор подпадает крупный бизнес, который показывал положительный финансовый результат на протяжении нескольких лет. В таком случае встает вопрос об экономическом обосновании статуса банкрота, добавили в министерстве.

«Налог на сверхприбыль касается крупных компаний, у которых средняя прибыль за 2021–2022 годы превышает 1 млрд рублей (до уплаты налогов). В теории может быть так, что в 2023 году компания стала банкротом, но всё равно технически попала в список тех, кто должен произвести выплату. Другой вопрос, что банкроту будет платить не из чего, поэтому такие вопросы придется решать точечно», — сказал Катырин.

В свою очередь, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что в бюджет была заложена сумма поступлений от такого налога в размере 300 млрд рублей. Налог должен быть уплачен до 28 января этого года по ставке 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Для тех компаний, которые перечисляли обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023-го, ставка снижалась до 5%. При этом 6 декабря прошлого года стало известно, что Минфину удалось собрать 305 млрд рублей. А в конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступления в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль на тот момент составили 315 млрд рублей, напомнила эксперт.

«С учетом высокой ключевой ставки Банка России часть компаний могла принять решение отложить выплаты на наиболее поздний срок, использовав денежные средства для решения проблем с текущей ликвидностью или для того, чтобы временно разместить их на выгодных условиях. Однако, как следует из оценок Силуанова на начало и конец декабря, прирост поступлений за декабрь был небольшим. Скорее всего, и в январе вряд ли он существенно увеличится», — сказала Беленькая.

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Закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (windfall tax) был принят 21 июля 2023 года. Windfall tax установили как разовый налог для крупного бизнеса.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков 7 декабря назвал меру эффективной и подчеркнул, что сбор средств показал хороший результат.

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