Эксперт рассказала о тонкостях трудоустройства подростков

По данным исследования сервиса «Работа.ру», 86% россиян считают, что подростки должны работать. Основная причина — подработка важна в подготовке ребенка ко взрослой жизни, поскольку учит принимать серьезные решения. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина 27 января рассказала «Известиям» об особенностях трудоустройства подростков.

Большинство россиян считает, что подработка развивает ответственность, самостоятельность и независимость, а также дает возможность приобрести ценные профессиональные навыки еще в юношестве. 48% участников опроса также придерживаются мнения, что подработка в подростковом возрасте способствует развитию финансовой грамотности. Первое место среди профессий, подходящих для подростков, занимает работа курьером. Среди других популярных вариантов — выгульщик собак, аниматор, официант, продавец-консультант, промоутер и работник склада.

Как отметили участники опроса, подработка в юном возрасте помогает ребенку развивать самостоятельность. Он быстрее понимает, что такое работа и заработок, осознает важность принятия самостоятельных решений и того, что у них могут быть последствия. Подросток становится увереннее в себе и учится взаимодействовать со взрослыми — с руководителями, иногда с клиентами. Также ребенок может попробовать себя в разных сферах, обрести полезные навыки, которые помогут ему зарабатывать уже в студенчестве. Еще один несомненный плюс — наличие собственных денег у подростка, которыми он научится распоряжаться по-взрослому — самостоятельно решать, сколько тратить, сколько откладывать и на что копить.

«Положительных моментов в трудоустройстве подростков много, но есть и минусы. Например, не каждый ребенок может быть готов к работе — есть возможность совершить ошибки и разочароваться в такой деятельности, поэтому в этом деле очень важна поддержка родителей. Также не все подростки могут успешно совмещать работу и учебу, поэтому зачастую лучше остановить свой выбор только на летней подработке», — сказала Санина.

Эксперт указала на то, что подростков в возрасте от 12 до 14 лет могут брать на работу только в летний период. Для всех остальных правила едины — работа не должна касаться тяжелого физического или психологического труда, а также должна быть строго регламентирована по времени. У подростков не может быть опасных условий труда, командировок, работы в ночное время, в выходные и праздники.

«Перед тем как приступить к работе, несовершеннолетний должен пройти обязательный медосмотр — врачи должны подтвердить, что занятость не повлияет на процесс роста и развития. После этого подростка могут принять на работу. При этом работодатель не вправе устанавливать испытательный срок для таких сотрудников, также он не может заключать с подростком договор о полной материальной ответственности. Вместе с тем компания всё равно обязана предоставлять юному сотруднику оплачиваемый отпуск, включая дополнительные дни во время учебной сессии. Расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним в одностороннем порядке работодатель имеет право только с согласия госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних», — сказала она.

По словам специалиста, найти подходящую работу для подростка можно на сайтах с вакансиями, в лагерях труда и отдыха или с помощью муниципальных программ по трудоустройству молодежи.

«Это может быть любая несложная, но при этом интересная подростку работа. Также нужно учитывать особенности характера ребенка — к примеру, стеснительному подростку не подойдет работа, где нужно много общаться с людьми. Еще один важный фактор — подработка не должна мешать учебе, поэтому предварительно необходимо трезво оценить нагрузку. Необходимо соблюсти права ребенка при трудоустройстве. Предварительно нужно предупредить его, чтобы он не соглашался на работу без заключения официального договора. В ином случае при возникновении споров с работодателем он не сможет законно защитить собственные права», — заключила Санина.

25 января из опроса сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и аналитиков медиахолдинга Rambler & Co. стало известно, что 32% респондентов уверены, что курьер — подходящая профессия для студентов во время учебы. 9% отметили официанта, 8% — строителя. 7% назвали репетитора, 5% — дизайнера, а 4% — продавца. Профессию работника склада указали 2%. По 1% упомянули аниматора, промоутера, копирайтера, бариста и няню.