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Зампред «Сбера» подтвердил продолжение программы льготной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк продолжит выдачу кредитов по государственной программе льготной ипотеки. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» Кирилл Царев.

Он подчеркнул, что в «Сбере» понимают важность государственных программ, в частности, семейной ипотеки, о которой говорил Владимир Путин. «Мы осознаем свою степень ответственности и значимости этого продукта и для клиентов, и для застройщиков, и для государства», — рассказал Кирилл Царев, подчеркнув, что этот «продукт важен и нужен клиентам».

Говоря о популярности льготного ипотечного кредитования, Царев рассказал, что ее доля относительно других продуктов весьма велика, однако, по его мнению, в наступившем году она будет снижаться. «У нас доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечных выдач уже приблизилась к 75%», — заявил он, указав, что в 2024-м ее объемы «будут меньше, чем в прошлом году». По мнению эксперта, в сегменте ипотеки с господдержкой снижение объема выдач составит примерно 30-40% в первом полугодии относительно конца 2023-го года.

При этом Кирилл Царев выразил надежду, что государство окажет поддержку банковскому сектору в рамках продолжения выдач льготных ипотечных кредитов, обеспечив их дополнительным субсидированием. По мнению зампреда правления «Сбера», банки берут на себя ответственность за продолжение льготных программ, и будут чувствовать себя увереннее, получив весомую государственную поддержку. «Мы надеемся, что государство в ближайшее время сбалансирует ситуацию», — заявил Царев.

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